Matheus Nicolau explica cancelamento de luta e detona falha de rival na pesagem: "Caso pensado"

Escalados para protagonizarem o 'co-main event' do UFC Vegas 84, no último sábado (13), Matheus Nicolau e Manel Kape viram o combate ser cancelado e retirado do card às vésperas, após uma falha na balança do competidor angolano durante a pesagem. Após o incidente, as equipes dos pesos-moscas (57 kg) não chegaram a um acordo e a luta caiu. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o brasileiro explicou o processo de cancelamento do embate e detonou a falta de profissionalismo de seu adversário.

A princípio, o confronto seria mantido e Kape multado em 25% de sua bolsa. No entanto, ao analisar o cenário desfavorável, uma vez que seu rival pesou quase 1,6 kg acima do limite da categoria, Matheus e sua equipe não aceitaram entrar em ação sob tais circunstâncias. O peso-mosca mineiro opinou, inclusive, que Mane teria estourado a balança na pesagem de caso pensado, como parte de uma estratégia, uma vez que não foi a primeira oportunidade em que o angolano excedeu o limite da divisão.

"Cheguei lá para a pesagem e depois que bati o peso vieram falar que o Manel estava chegando com o peso estourado. Até então não sabíamos o quanto era. Falei: 'Beleza, vamos esperar e ver como ele vai chegar'. Ele chegou com 3,5 pounds acima faltando meia hora, então nem teria mais tempo para ele perder (...) Vi que ele chegou e não estava nada debilitado, eu estava muito mais desidratado que ele, bater 57 kg não é nada fácil, é desgastante, requer dieta restrita por muito tempo. Manel não deu sinal nenhum de desidratação, estava com a cara inchada ainda. Foi ali que senti que (isso) foi parte de um plano de jogo, não foi a primeira vez que ele fez isso. A gente tem percebido a vantagem que os atletas têm tido quando não batem o peso (...) Isso faz diferença na luta em si e na saúde. Estava muito bom para ele. Ao meu ver, ele fez tudo de caso pensado", explicou Nicolau.