Lutador de MMA é assassinado após tentar recuperar moto roubada no Rio de Janeiro

Ex-lutador de MMA, Diego Braga foi assassinado nesta segunda-feira (15) no Morro do Banco, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Aos 44 anos, o líder da equipe Tropa Thai teria sido confundido com um miliciano ao tentar recuperar sua moto, que havia sido roubada na última madrugada, na Muzema.



Através de suas redes sociais, horas antes de ser morto, Diego postou imagens da dupla de criminosos que levou sua moto, assim como fotos do veículo e sua placa, pedindo ajuda de seus seguidores para reavê-la. Sem sucesso, o atleta foi pessoalmente ao Morro do Banco, onde sua moto teria sido levada.



De acordo com o relato ao G1 do filho Gabriel, vice-campeão da temporada 2023 da PFL, seu pai teria ido ao morro acompanhado de amigos, mas apenas ele teria sido autorizado a subir para negociar. Durante a tentativa de resgate da moto, Diego foi executado.



Horas mais tarde, com a demora do retorno do ex-lutador, amigos e familiares tentaram entrar no Morro, mas foram informados que o corpo de Diego seria entregue em uma praça próxima ao local.

Cartel de respeito

Durante sua carreira profissional no MMA, Diego acumulou um cartel de 23 vitórias e oito derrotas, além de um empate. Com passagem pelos principais shows nacionais do esporte, o veterano enfrentou diversos atletas que se apresentaram no UFC anos mais tarde, como Milton Vieira, Iliarde Santos, Amilcar Alves e Charles do Bronx. No auge da carreira, Diego chegou a treinar com renomados atletas como Rodrigo Minotauro e Anderson Silva