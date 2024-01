Leva jeito? Ex-NFL, irmão de Jon Jones compartilha vídeo de treino de manopla; veja

Visto por muitos como o maior lutador de MMA de todos os tempos, Jon Jones vem de uma família de atletas, com seus irmãos tendo atuado na principal liga de futebol americano do mundo, a NFL. E, ao que parece, o mais jovem do clã, Chandler, também se interessa pelas artes marciais.

Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Chandler Jones compartilhou um vídeo no qual aparece fazendo um treino de manopla. Possivelmente em tom de brincadeira, o jogador da NFL, que atualmente está livre no mercado após finalizar seu contrato com a equipe Las Vegas Raiders em setembro, pediu uma chance a Dana White, presidente do UFC, para se juntar a seu irmão mais velho na liga. O campeão dos pesados, por sua vez, exaltou o talento do caçula.

"Se Chandler quisesse de verdade lutar, ele entraria no UFC em menos de dois anos", comentou Jon Jones na publicação.