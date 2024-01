Hulk promete 'pegar pesado' com Blindado em treino para luta contra Weidman

Brunno Ferreira cumpriu bem sua missão no UFC Vegas 84. No último sábado (13), o brasileiro se recuperou da primeira derrota sofrida na carreira ao nocautear Phil Hawes no primeiro round. Agora, 'Hulk' tem um novo objetivo em mente: ajudar Bruno Silva a dar a volta por cima na maior organização de MMA do mundo.

Vivendo momento delicado na carreira, com quatro derrotas nas últimas cinco lutas que disputou no UFC, 'Blindado', agora, terá pela frente Chris Weidman, ex-campeão do peso-médio (84 kg), em março. Como é parceiro de treino do atleta, 'Hulk', em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), garante que vai pegar pesado com ele na preparação com o intuito de trazer à tona sua melhor versão. Se de um lado, Bruno é striker, do outro, o americano é wrestler. Por ser especialista em judô e estar acostumado a aplicar e defender quedas, Ferreira ressalta que pode simular o jogo do veterano para o amigo evoluir no setor.

"Treino com o Blindado e ninguém gosta de ficar tomando porrada na cara o tempo todo. O Weidman vai querer botar para baixo e eu, no treino com o Blindado, vou fazer a mesma coisa. Vou botar para baixo e colocá-lo nas piores situações possíveis para deixar ele preparado para essa luta. 100% acredito que ele vai desenvolver bem. Ele está treinando bastante jiu-jitsu. A gente treina junto também, estamos botando quimono, então isso vai fazer bastante diferença nessa luta", declarou o lutador.