Duelo de brasileiras! Ariane Lipski enfrenta Karine Killer no UFC em abril

Duas das principais representantes do Brasil na elite do peso-mosca (57 kg) vão medir forças no UFC. Ariane Lipski enfrenta Karine Silva no evento da organização programado para acontecer no dia 27 de abril, em Las Vegas (EUA). A informação foi divulgada pelo site 'MMA Hoje' e confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à companhia.

O combate envolvendo as brasileiras vai mexer diretamente no top-15 do peso-mosca do UFC. Atualmente, Ariane, 12ª colocada no ranking da categoria, vive seu melhor momento na empresa, com três vitórias seguidas. Já 'Killer', número 13 da divisão, está invicta na liga e possui quatro triunfos consecutivos, sendo todos por finalização.

Retrospecto de Ariane e Karine no MMA

Ariane Lipski, de 29 anos, iniciou sua trajetória no MMA em 2013 e estreou no UFC em 2019. Antes de integrar a companhia, a brasileira se destacou no KSW. Ao longo dos anos, a atleta construiu um cartel composto por 17 vitórias e oito derrotas. Seus principais triunfos foram sobre Casey O'Neill e Melissa Gatto.