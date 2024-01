Acusado de tentativa de homicídio, Velasquez surge com tornozeleira eletrônica no UFC

Durante o decorrer do UFC Vegas 84 do último sábado (13), uma cena surpreendeu e chamou a atenção dos fãs de MMA. Acusado de tentativa de homicídio e respondendo em liberdade, Cain Velasquez apareceu no vestiário do 'Apex' como uma tornozeleira eletrônica, aparelho utilizado para monitorar e fiscalizar os passos e localização de uma pessoa que esteja sendo processada criminalmente ou cumprindo pena.

Ex-campeão peso-pesado do Ultimate, o veterano recebeu permissão da Justiça para atuar como corner e treinador de Gabriel Benitez, seu companheiro de equipe na 'American Kickboxing Academy'.

Foi possível notar a tornozeleira em Cain através de um vídeo publicado nas redes sociais do UFC, em que o ex-campeão ajuda Benitez a aquecer no vestiário antes de seu combate. Apesar do auxílio de luxo de Velasquez, seu parceiro de treinos na 'AKA' acabou superado no card 'Vegas 84' pelo veterano Jim Miller, via finalização no terceiro round.