Jejum! Johnny Walker é nocauteado e perde seu 3º main event no UFC

A luta

Logo no início do duelo, os rivais trocaram golpes poderosos. Walker tentou surpreender o russo com uma cotovelada giratória e chutes variados. Já Ankalaev baseou seus ataques em golpes tradicionais e potentes. Ao receber um soco no rosto, Walker, irreverente, fez careta para o adversário. Em seguida, os lutadores trocaram chutes baixos. Inclusive, o brasileiro mostrou toda sua insatisfação ao ser acertado em uma região delicada por um chute ilegal e 'cobrou' o rival.

Os lutadores não diminuíram o ritmo no segundo round e seguiram trocando chutes baixos. Já com as mãos, Ankalaev se mostrou superior ao brasileiro. Ao avançar no octógono, o russo aplicou um potente cruzado de direita no rosto de Walker, o isolando. Com o brasileiro caído no octógono, Ankalaev acertou um novo golpe poderoso no rosto do rival, encerrando assim a luta.

Resultados do UFC Vegas 84:

Magomed Ankalaev nocauteou Johnny Walker no 2º round;

Jim Miller finalizou Gabriel Benitez no 3º round;