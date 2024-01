Glover Teixeira abre as portas para possível luta entre Poatan e Ankalaev no UFC

Glover Teixeira parece ter encaminhado o próximo compromisso de Alex Pereira, seu amigo, pupilo no MMA e parceiro de treino, no UFC. Após assistir a luta principal da edição 'Vegas 84', realizada no último sábado (13), o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) da companhia aprovou a atuação de Magomed Ankalaev, que nocauteou Johnny Walker no segundo round.

Tanto que, em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Glover, reconhecendo a qualidade do russo, o elogia e dá a entender que uma possível luta entre ele e 'Poatan', campeão dos meio-pesados do UFC, pode acontecer em breve. Vale pontuar que, no momento, Alex está sem adversário. Já Ankalaev é o terceiro colocado no ranking da categoria e possui uma sequência de 12 lutas sem perder. O último revés do atleta aconteceu em 2018. Inclusive, o renomado striker já chegou a classificar Magomed como um potencial oponente e um perigo ao seu reinado no peso.

"Grande nocaute. Nos veremos em breve", escreveu o ex-campeão do UFC em sua conta oficial no 'X'.