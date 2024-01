Ex-UFC revela que recusou proposta de R$ 20 milhões para entregar luta

Aos 49 anos, Mark Hunt já viu de tudo nos esportes de combate. No entanto, apesar de sua vasta experiência seja no octógono ou no ringue, o neozelandês, ex-integrante do UFC, admitiu que um episódio o surpreendeu. 'The Super Samoan' revelou que, recentemente, recebeu uma oferta milionária para entregar uma luta.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Hunt detalhou que, caso topasse simular um nocaute, receberia por volta de quatro milhões de dólares (cerca de R$ 19,5 milhões). Contudo, apesar da quantia elevada, o neozelandês ressaltou que não pensou duas vezes em recusar tal proposta, por ela ir contra seus princípios. Inclusive, 'The Super Samoan' escancarou sua decepção por saber da existência de um esquema para interferir diretamente no resultado de certas lutas.

"Me ofereceram três ou quatro milhões de dólares para entregar em uma luta aqui, na Austrália, e eu disse, 'Está falando sério?'. Eu disse não porque simplesmente não sou eu. Embora eu pudesse ter feito isso pelo dinheiro, estava passando por momentos difíceis com a separação e essas coisas, mas poderia ter feito isso por três ou quatro milhões de dólares. Simplesmente não sou eu. Foi a primeira vez que me pediram para fazer isso. Isso me surpreendeu. Eu fiquei tipo, 'Como isso funciona?'. Enfim, deixei isso no passado, é algo meio negativo, mas é real. Eu não havia descoberto isso até então", declarou o veterano.