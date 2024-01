Du Plessis afirma ter negado prestar queixa contra Strickland após ataque

Em dezembro, em Las Vegas (EUA), Dricus du Plessis protagonizou uma polêmica junto de Sean Strickland, campeão do peso-médio (84 kg) do Ultimate e seu adversário na luta que ocorre no dia 20 de janeiro, no Canadá. Após uma discussão ferrenha na coletiva de imprensa para promover o duelo, o americano, irritado com o rival, o atacou durante o UFC 296, iniciando uma briga. Mas, apesar do ocorrido, se engana quem pensa que o sul-africano vai levar o problema adiante.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Du Plessis, que aparentemente levou a pior na briga contra Strickland, revelou não ter intenção de processá-lo pelo incidente e garantiu que tal atitude não passou por sua cabeça, principalmente por temer que a luta pelo título do peso-médio fosse cancelada por problemas fora do octógono. De acordo com o sul-africano, a reação de 'Tarzan', mesmo que não seja usual para um lutador profissional, é cabível depois de atacar e ser atacado. Sendo assim, os rivais poderão resolver as diferenças sem problema no UFC 297.

"Dana veio até mim e disse, 'Sentimos muito por isso'. Obviamente, a polícia o deteve e as acusações poderiam ser feitas porque foi uma agressão. Não tentaram me convencer do contrário. Eles disseram, 'Se você acha que foi desnecessário, entendemos perfeitamente se você quiser apresentar queixa e levar adiante'. Eu disse, 'Por favor, não'. Somos lutadores. Foi uma boa e velha briga como fazíamos antes de nos tornarmos profissionais. Apenas pensei, 'Eu até assumiria a culpa se fosse possível, só para ter certeza de que nada aconteceria com ele'. Os canadenses são muito rigorosos para entrar no país. Só queria ter certeza de que a luta não estava em perigo", declarou o atleta.