Brunno Hulk fatura bônus de R$ 250 mil por 'Performance da Noite' no UFC Vegas 84

Brunno Ferreira tem motivos de sobra para comemorar após atuar no UFC Vegas 84. No evento realizado neste sábado (13), o brasileiro, integrante do peso-médio (84 kg), se recuperou da primeira derrota sofrida na carreira ao nocautear Phil Hawes no round inicial e levou para a casa o bônus de 'Performance da Noite', ou seja, recebeu um cheque no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 250 mil).

O anúncio foi feito pela maior organização de MMA do mundo logo após o término do evento. No show, Brunno exibiu toda sua explosão, força e seu poder e quem pagou o preço foi o americano. O brasileiro castigou Hawes, em pé, com seus golpes e aplicou quedas. Nos segundos finais do primeiro round, 'Hulk' acertou um soco na têmpora do adversário, que o fez cair desacordado no octógono. Em seguida, o atleta deu mais dois golpes em Phil para sacramentar a vitória, sua segunda em três duelos feitos no UFC.

Outros bônus de 'Performance da Noite'

O UFC Vegas 84 não teve o tradicional bônus de 'Luta da Noite'. No entanto, além de 'Hulk', Jim Miller, Magomed Ankalaev e Marcus McGhee também foram agraciados pela companhia com o prêmio de 'Performance da Noite'. No 'main event', o russo aplicou um nocaute brutal em Johnny Walker e, assim, se aproximou de disputar o cinturão dos meio-pesados (93 kg).