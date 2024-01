Brunno Hulk desafia russo algoz de Blindado para 'acerto de contas' no UFC

Brunno Ferreira foi um dos principais destaques do UFC Vegas 84. No evento realizado no último sábado (13), o brasileiro se reencontrou com a vitória ao nocautear Phil Hawes no final do primeiro round, faturou um dos bônus de 'Performance da Noite' e, empolgado, já definiu seu próximo alvo no peso-médio (84 kg) da organização.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), 'Hulk' desafiou Sharabutdin Magomedov, russo sensação do UFC, de forma incisiva. E a chamada do brasileiro tem um motivo claro: vingar Bruno Silva. Em outubro, em Abu Dhabi (EAU), 'Bullet' estreou na liga e causou uma boa impressão ao exibir uma trocação de alto nível contra 'Blindado', principalmente na base dos chutes. Portanto, como seu amigo e parceiro de treino aceitou lutar em território hostil e perdeu, agora Ferreira, disposto a não deixar a rivalidade esfriar e buscando o acerto de contas, intimou 'Shara' a viajar até o Brasil para enfrentá-lo.

"Eu pretendo fazer quatro lutas esse ano. É muito bom começar e lutar já, tem todo o ano para trabalhar. A gente é uma equipe, um time fechado. Assim como o russo, o caolho, chamou o Blindado, meu parceiro, para lutar na terra dele e ganhou, nada mais justo do que eu poder trazer ele e dar as boas vindas para ele no UFC do Brasil esse ano. Por isso chamei ele e falei para vir conhecer o Brasil um pouco. Tudo tem o retorno, né? O Blindado mostrou que ele, no chão, é um cara que não tem nada. Só preciso de um espaço para botar para baixo, que aí começa o game", declarou o lutador.