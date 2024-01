Após vencer estreia no UFC, Jean Silva se emociona ao explicar criação do personagem 'Lord'

Jean Silva roubou a cena no UFC Vegas 84. No evento realizado no último sábado (13), o brasileiro, mesmo atuando no card preliminar, aproveitou sua estreia na maior organização de MMA do mundo ao máximo. O atleta impressionou ao nocautear Westin Wilson no primeiro round e também apresentou ao mundo o personagem 'Lord'.

Em momento pré-luta, Jean fez uma caminhada lenta em direção ao octógono, com um semblante fechado e coberto com um capuz, sua marca registrada. Não satisfeito, o brasileiro, após vencer o combate, comemorou o resultado latindo. Contudo, apesar da irreverência, o atleta, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), não conteve a emoção ao abrir o jogo sobre o personagem 'Lord', explicando que ele passou a existir por conta de um passado complicado em sua vida pessoal. Inclusive, o lutador ressalta que, ao atuar, tem seu corpo tomado por tal entidade.

"Acredito que as pessoas vão entender sim. Eu sou estranho quando falo sobre o Lord, porque não sou eu que luto. O Lord vem depois do falecimento do meu irmão. A minha esposa fala que tem outra pessoa dentro de mim e comecei a crer nisso. A certeza é que, nos momentos difíceis, veio surgindo. Passei por algumas coisas, perdi meu irmão, mas vida difícil foi a da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos mais velhos. Vendo a história deles, o Lord surgiu e teve discernimento para entender que faz parte da minha vida. Eu e a minha esposa trabalhamos muito bem o mindset do Lord, porque ele realmente é um problema. Hoje, a gente consegue canalizar a energia dele para o trabalho, mas, em diversos momentos, ele já criou confusões fora. Ele é um fora de série", declarou o atleta.