Ankalaev promete ignorar quedas em possível luta contra Poatan no UFC

Magomed Ankalaev justificou a fama de ser um dos lutadores mais temidos dos meio-pesados (93 kg). No UFC Vegas 84, evento realizado no último sábado (13), o russo aplicou um nocaute brutal em Johnny Walker no segundo round e, empolgado, mandou um recado nada amistoso para outros dois brasileiros: Alex Pereira e Glover Teixeira.

O veterano elogiou Ankalaev e abriu as portas para um possível encontro entre ele e 'Poatan' em breve. Ao tomar conhecimento da posição de Glover, o russo, na coletiva de imprensa pós-evento, esbanjou confiança e prometeu não apelar para o grappling, caso enfrente o campeão dos meio-pesados. Vale pontuar que Alex se destaca no MMA por ter uma trocação de alto nível, poderosa e técnica. Por outro lado, Magomed, além de ter boa desenvoltura no setor, também é especialista em wrestling. Contudo, o atleta confia tanto em sua luta em pé, que garante ter força e habilidade suficiente para repetir o feito de Israel Adesanya e nocautear o renomado striker.

"Tenho uma mensagem para Glover: não perca seu tempo tentando ensinar seu aluno a lutar wrestling ou grappling. Ele não vai precisar disso. Vou ficar na frente dele. Sei que ele já foi nocauteado antes, nos médios. Imagine o que vai acontecer se lutarmos nos meio-pesados. Ele não vai se sentir confortável. Não só ele, mas qualquer um, sou uma luta difícil. Me considero campeão desde aquela luta (contra Jan Blachowicz) que, por algum motivo, os juízes deram empate. Agora, tenho a chance de lutar pelo título. Se eu lutar contra Alex, acho que será uma grande luta, emocionante. Vou recuperar meu título, porque já me sinto o campeão", declarou o atleta.