Reconhecimento! Fabrício Werdum é induzido ao Hall da Fama do ADCC

Depois de Ronaldo Jacaré, agora foi a vez de Fabrício Werdum ter seu histórico no ADCC reconhecido com a inclusão no Hall da Fama do torneio mais tradicional de 'submission' do mundo. O anúncio foi feito pela entidade através das redes sociais, na última quarta-feira (veja abaixo ou clique aqui).

A cerimônia oficial com a devida homenagem ao faixa-preta gaúcho será realizada em agosto, em Las Vegas (EUA). Fabrício Werdum competiu várias vezes no ADCC e conquistou seis medalhas no torneio, duas delas de ouro. Em 2007, o gaúcho triunfou na divisão acima de 99 kg, repetindo a dose no evento de 2009, defendendo seu título com sucesso.