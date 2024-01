Lutador critica protocolo médico do UFC após sofrer nocaute brutal

No dia 16 de dezembro, Bryce Mitchell sofreu um dos nocautes mais brutais dos últimos tempos, que sacramentou sua derrota para Josh Emmett no UFC 296. E depois de ter a oportunidade de rever as cenas, principalmente do pós, o lutador americano acredita que os médicos que o atenderam ainda dentro do octógono adotaram um protocolo equivocado para lidar com a situação.

Na ocasião, depois de cair 'apagado' pelo potente golpe que o nocauteou e chegar a tremer como se estivesse convulsionando, Bryce recobrou a consciência, mas aparentava confusão mental e dificuldade para manter o equilíbrio ao ficar em pé. Ao ver o lutador cambaleando ao andar dentro do octógono, o comentarista do UFC Joe Rogan se irritou na transmissão oficial do evento e questionou o motivo pelo qual não o colocaram sentado em um banco.

Para Mitchell, o protocolo da equipe médica que o atendeu após o nocaute foi ainda maior. Em entrevista à 'ESPN' americana, o peso-pena - 10º colocado no ranking da categoria - criticou o fato de não ter sido retirado do octógono e levado para os vestiários, amparado pelo staff do UFC, imediatamente após recobrar a consciência.