IBJJF anuncia atualização nas regras e política para participação de atletas transgêneros

Uma importante atualização anunciada pela entidade teve como inspiração uma polêmica envolvendo o astro da modalidade Nicholas Meregali. No Mundial de 2021, o faixa-preta venceu seu combate na semifinal, mas acabou desclassificado após fazer um gesto obsceno para a plateia. Além de ficar de fora da final da categoria e do absoluto, para a qual também havia se classificado, o gaúcho teve sua vitória anulada.

Agora, com a mudança na regra aplicada pela IBJJF, o resultado da vitória de Meregali seria mantido. O atleta desclassificado, no entanto, continuaria eliminado do torneio e não participaria da final, que sequer seria disputada, com o vencedor da outra semifinal sendo declarado campeão, diferentemente do que ocorreu no Mundial de 2021.

Outras mudanças

A guarda 50/50 (fifty fifty) com lapela será punida se o atleta não raspar, mesmo se o lutador estiver atacando. Tinta de cabelo ou maquiagem que sujarem o quimono do oponente será passível de desclassificação. Além disso, os faixas-marrons e faixas-pretas de quimono - sejam adulto ou master - poderão girar para qualquer lado, permitindo a movimentação para os dois lados na chave de pé reta, desde que seja respeitada a regra da cruzada de perna.