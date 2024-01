Cris Cyborg acusa Kayla Harrison de recusar luta oferecida pela PFL

"Estou decepcionada em ouvir que depois de Peter Murray (CEO da PFL) me ofereceu a data e o local para uma luta contra Kayla Harrison, e depois de nós aceitarmos o combate, que ela agora recusou a oferta", relatou Cris.

Opções para Cyborg

Enquanto o esperado duelo contra a judoca bicampeã olímpica não se materializa, Cris Cyborg volta novamente suas atenções para o boxe profissional, onde tentará manter sua invencibilidade no próximo dia 19 de janeiro, quando encara Kelsey Wickstrum, na Califórnia. Já no MMA, a curitibana tem outras opções caso não haja acordo pela luta contra Kayla Harrison.

Depois de sua mais recente defesa de título no Bellator, Cyborg chegou a eleger Leah McCourt como a próxima desafiante ao seu cinturão. A brasileira Larissa Pacheco, bicampeã da PFL, também surge como uma opção válida de rival para a veterana, como já havia antecipado o próprio presidente da Professional Fighters League.

I am disappointed to hear that after @PeteMurrayPFL offered me the date and location for a fight against @KaylaH and after we accepted the bout that she has now declined the offer. pic.twitter.com/c105tdyyH2

- CrisCyborg.Com (@criscyborg) January 3, 2024