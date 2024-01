Caio Borralho estreia no ranking peso-médio do UFC e celebra: "É só o começo"

A espera acabou! Depois de vencer seus cinco primeiros combates no UFC, Caio Borralho finalmente foi premiado com uma vaga no ranking peso-médio (84 kg) da organização. A conquista foi comemorada pelo lutador maranhense nas suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Apesar do Ultimate ainda estar em 'recesso', com o evento de abertura da temporada 2024 marcado para o dia 13 de janeiro, a entidade fez uma pequena atualização no ranking peso-médio. A mudança consiste na inclusão de Caio Borralho no top 15 da categoria, mais especificamente na 15ª posição, ocupando a vaga criada após a saída de Kelvin Gastelum, que voltou para os meio-médios (77 kg).

"Para algumas pessoas pode não significar nada. E tudo bem, eles não sabem o que se passou até aqui... Para mim, eu vejo um menino que morria de medo de confrontos, que apanhava na rua por não ter coragem de brigar, por medo de se machucar ou de ser envergonhado (o que não adiantou, porque sempre era envergonhado por fugir mesmo)... Pois é, eu vejo esse menino, que enfrentou seus medos e pesadelos e agora figura entre os 15 maiores lutadores do mundo! É só o começo, é nada mais do que mereço, é a recompensa por ter pago o preço! Obrigado, Deus! Top 15, eu cheguei e estou vindo para quebrar tudo! Eu falei que o bagulho ia ficar louco esse ano", celebrou Caio.