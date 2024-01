UFC: McGregor abre como favorito nas bolsas de apostas para luta contra Chandler

O anúncio do possível retorno de Conor McGregor ao octógono do UFC, feito pelo próprio irlandês, já movimenta as bolsas de apostas esportivas. E na visão dos profissionais responsáveis pelas 'odds' (probabilidades), o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC surge como favorito diante do seu oponente, o americano Michael Chandler.

De acordo com o site especializado 'DraftKings', McGregor abriu com a odd - 120, o que significa que para ganhar 100 dólares com uma aposta na vitória do irlandês, o indivíduo precisaria apostar 120 dólares. Por sua vez, Chandler aparece como zebra +100. Neste caso, uma aposta de 100 dólares renderia 100 dólares de lucro ao apostador, caso o triunfo do ex-campeão do Bellator se concretizasse.