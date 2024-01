Khamzat Chimaev revela que lesão e problemas de saúde o afastaram do UFC

Depois de Khamzat Chimaev vencer Kamaru Usman no UFC 294, em outubro, tudo apontava para que o russo fosse apontado como o próximo desafiante ao título do peso-médio (84 kg), como o próprio presidente da liga, Dana White, havia confirmado. No entanto, 'Borz' acabou preterido por Dricus du Plessis na corrida pelo 'title shot' para enfrentar o campeão Sean Strickland, em disputa que acontecerá no dia 20 de janeiro. Agora, porém, o lutador resolveu esclarecer sua situação.

Na última terça-feira (2), Chimaev utilizou as redes sociais para informar que foi impedido de negociar uma possível participação na próxima disputa pelo cinturão dos médios do UFC por motivos alheios ao seu controle. Além da lesão na mão que já havia sido confirmada logo após sua batalha contra Usman, o russo também revelou que passou por problemas de saúde que inviabilizavam um rápido retorno ao octógono. O post no 'X' (antigo Twitter), que continha fotos do lutador recebendo tratamento no hospital, foi apagado pelo próprio pouco depois de publicado.

"Eu estive muito doente. Minha mão estava machucada, então eu não conseguia voltar imediatamente. Eu quero contar todas as fontes. Quero me ver em combate mais do que todos vocês, eu amo esse trabalho. Vou fazer e provar que eu sou o melhor, como nós sempre fazemos, e eu vou voltar a treinar em breve", relatou Chimaev.