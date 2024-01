Inclusão! Malhadinho encara portador de Síndrome de Down em luta de exibição

Principal esperança do MMA brasileiro na divisão dos pesados do UFC, onde já ocupa a 7ª posição no ranking, Jailton Malhadinho segue dando indícios de que possui as ferramentas necessárias para pleitear um posto de futuro ídolo do esporte nacional. Além do talento dentro do octógono e do carisma fora dele, o baiano também parece disposto a dar bons exemplos para a sociedade.

Prova disso é que Malhadinho participará de um combate de exibição contra um portador de Síndrome de Down, chamado Álvaro Borges, no próximo dia 27 de janeiro, na 18ª edição do evento 'Demo Fight', sediado na Bahia. A louvável iniciativa do lutador do UFC serve para mostrar também que o esporte é um dos maiores e mais democráticos meios de inclusão social.

"Estarei fazendo uma luta exibição contra essa ferinha, o Álvaro Borges, dia 27 de janeiro, no Demo Fight", anunciou Malhadinho no seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter).