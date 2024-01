Ian Garry aponta contradição em fala de Strickland sobre trash talk: "O jogo virou"

A participação de Sean Strickland no podcast 'This Past Weekend', no qual o campeão peso-médio (84 kg) do UFC não conteve as lágrimas ao recordar os traumas da sua infância causados pelos abusos físicos e psicológicos de seu pai, segue dando o que falar na comunidade das lutas. Quem aproveitou para comentar sobre uma declaração do americano no programa foi Ian Machado Garry, jovem promessa irlandesa do Ultimate que é visto como um potencial 'Novo Conor McGregor'.

No podcast, Strickland abordou o tema 'limites do trash talk' ao justificar sua briga com Dricus du Plessis na área VIP da 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA), durante a realização do UFC 296, em dezembro. De acordo com o campeão, sua ira foi motivada pelas declarações debochadas do sul-africano sobre a relação traumática com seu pai na infância. O americano ainda afirmou que este tipo de provocação, assim como o 'trash talk' envolvendo esposas e filhos, não deveria ser normalizado.

Curiosamente, Strickland atacou a esposa de Ian Machado Garry recentemente através das redes sociais, ao atribuir a ela o rótulo de 'oportunista'. Ao tomar ciência das novas declarações feitas pelo americano no podcast do comediante Theo Von, a jovem promessa irlandesa do UFC utilizou seu perfil oficial no 'Instagram' para comentar em uma publicação feita pelo site 'MMA Fighting' e apontar uma contradição entre a fala do campeão e suas atitudes.