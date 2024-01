Esposa de Popó e ex-panicat se enfrentam em luta de boxe no Fight Music Show 4

A quarta edição do Fight Music Show, evento nacional que combina os esportes de combate com entretenimento, terá a primeira luta entre influenciadoras da sua história. Através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o FMS anunciou o confronto entre Emilene Freitas, esposa do tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas, e a ex-panicat Fernanda Lacerda, que ficou conhecida por interpretar a personagem 'Mendigata' no programa humorístico Pânico na Band.

O combate entre as influenciadoras será disputado sob as regras do boxe. O FMS 4 está marcado para acontecer no dia 24 de fevereiro, com sede em São Paulo (SP). Outras celebridades já foram confirmadas no card, como: o ex-BBB Kleber Bambam e os cantores Nego do Borel, MC Gui e MC Biel.