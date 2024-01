Vai voltar? Ex-astro do UFC, Jorge Masvidal indica fim da aposentadoria

Vida após a aposentadoria

Depois de falhar nas duas tentativas de conquistar o título até 77 kg do Ultimate, ambas ao ser derrotado pelo então campeão da categoria Kamaru Usman, Jorge Masvidal sofreu mais dois reveses no octógono antes de pendurar as luvas. O primeiro diante do seu ex-amigo e atual desafeto Colby Covington, e o segundo pelas mãos do brasileiro Gilbert Durinho, seu último combate no octógono mais famoso do mundo, em abril de 2023.

Depois de anunciar o fim da sua carreira como lutador profissional, Masvidal mudou seu foco profissional para a promoção de eventos, especialmente no seguimento de confrontos sem luva, através da 'Gamebred Fighting Championship'. Apesar disso, o veterano, de 39 anos, deixou em aberto a possibilidade de voltar a competir - no boxe ou no MMA - em mais de uma ocasião.

Unretired

- Jorge Masvidal (@GamebredFighter) January 2, 2024