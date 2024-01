Poatan responde Jamahal Hill após ter status de campeão dos meio-pesados contestado

Em novembro, em Nova York (EUA), Alex Pereira se tornou campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC ao nocautear Jiri Prochazka, porém não convenceu Jamahal Hill. Tanto que o americano, último detentor do título da categoria, contesta com certa frequência a posição do renomado striker no topo e afirma ser o melhor lutador dela. Sendo assim, o brasileiro não deixou o rival sem resposta.

'Poatan' estranhou a postura de Hill, uma vez que o mesmo, ao sofrer uma grave lesão no tendão de Aquiles jogando basquete, em julho, abdicou do cinturão dos meio-pesados do UFC. Inclusive, no curto tempo que liderou a divisão, 'Sweet Dreams' tratou o brasileiro como potencial adversário e, agora, sem o título, passou a buscar ainda mais a luta. Portanto, Alex pontua que a provocação do americano não faz sentido, mas, de todo modo, se mostra aberto a encontrá-lo no octógono para provar que não é campeão por acaso.

"Jamahal era campeão, se lesionou, então deveria ter ficado com o cinturão dele, falar com a organização, mas ele não fez isso. De imediato, ele já deixou o cinturão. Não sei qual foi o motivo, mas foi muito rápido, sem saber qual era o grau da lesão. Talvez eu esteja falando besteira, mas ok, ele fez isso. Ele tem que aceitar isso, que largou o cinturão. Agora ele vai ter que recuperar, vir atrás para mostrar que é o campeão, que faz e acontece. Só isso", declarou o campeão do UFC, em entrevista ao canal do 'YouTube' 'The Mac Life'.