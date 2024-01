Garbrandt classifica Deiveson como lutador mais perigoso do que campeão O'Malley

Após emplacar a segunda vitória consecutiva no UFC, em dezembro, em Las Vegas (EUA), Cody Garbrandt constantemente menciona Deiveson Figueiredo como possível adversário para sua sequência no peso-galo (61 kg). De todo modo, apesar de ter o desejo de enfrentar o brasileiro, o ex-campeão da categoria não se deixa levar pela rivalidade e mostra seu respeito.

'No Love' classificou Deiveson como uma maior ameaça em uma luta do que Sean O'Malley, campeão do peso-galo do UFC. E o posicionamento de Garbrandt se explica pelo fato do brasileiro ser um veterano do MMA, lutador completo, tendo bom nível no grappling e na trocação, e ex-detentor do título do peso-mosca (57 kg). Inclusive, o paraense impressionou na vitória sobre Rob Font, em sua estreia na atual categoria, realizada em dezembro. Sendo assim, o striker fez questão de enaltecer o potencial oponente.

"Acho que Deiveson é muito mais perigoso que O'Malley. Eu realmente acredito nisso. O'Malley tem boas habilidades, tem coisas boas, mas Deiveson é o próximo lutador que quero enfrentar. É nisso que estou focado e isso é o que eu quero", declarou o ex-campeão do UFC, em entrevista à 'ESPN' americana.