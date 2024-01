E o Charles? Sonnen crava Gaethje como próximo rival de Makhachev no UFC

Quem será o desafiante ao título de Makhachev?

Ex-campeão da categoria e com um histórico recente de 12 vitórias nas últimas 13 lutas, com sua única derrota neste período vindo no confronto contra Islam Makhachev, Charles Do Bronxs chegou a ter sua revanche contra o russo confirmada. O segundo duelo entre os rivais aconteceria em outubro do ano passado, no UFC 294, em Abu Dhabi (EAU), mas uma lesão sofrida restando poucos dias para o evento fez com que o brasileiro fosse retirado da disputa.

Por sua vez, Justin Gaethje conquistou recentemente o cinturão simbólico 'BMF' (mais durão), ao vencer Dustin Poirier no UFC 291, em julho. Além disso, o americano tem a seu favor o fato de nunca ter enfrentado Islam Makhachev, um ponto que o próprio russo sinalizou como uma vantagem para 'The Highlight' na briga contra Do Bronxs pela vaga de próximo desafiante ao título.