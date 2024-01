Caiu no choro! Campeão do UFC se emociona ao relembrar infância traumática

Atual campeão peso-médio (84 kg) do UFC, Sean Strickland se notabilizou por não ter filtro na hora de se posicionar ou comentar sobre os mais variados temas - dos mais leves àqueles que são considerados delicados pela maior parte da população. Entretanto, há um assunto que parece mexer com o lutador americano de uma forma que os outros não conseguem: a sua infância traumática.

Prova disso é que Strickland não segurou a emoção e caiu no choro ao relembrar os traumas do seu passado durante participação no podcast 'This Past Weekend', apresentado pelo comediante Theo Von. No programa, o campeão do UFC contou como seu pai costumava ameaçar sua mãe, o que fazia com que ele ficasse acordado durante a madrugada, atrapalhando seu desempenho escolar.

"Eu me lembro quando estava na segunda série, e eu não parava de cair de sono na minha carteira (escolar). Minha professora tirou minha carteira de mim e me fazia ficar em pé. E eu ficava: 'Vai se f***'. Eu era uma criança pequena, só queria dormir no chão. E a escola achava que eu era uma criança ruim. Eles não se davam conta que eu ficava acordado até 3 horas da manhã. Eu me lembro de ficar deitado na cama. Eu parei de acreditar em Deus. Era uma loucura, cara", recordou Sean, antes de cair no choro.