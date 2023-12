Tony Ferguson afasta rumores de aposentadoria mesmo após sete derrotas seguidas no UFC

No último sábado (16), no UFC 296, em Las Vegas (EUA), Tony Ferguson igualou um recorde da organização, mas com uma marca que nenhum lutador gostaria de atingir. Com o revés sofrido para Paddy Pimblett, o ex-campeão interino dos pesos-leves (70 kg) acumulou sua sétima derrota consecutiva e se juntou a B.J. Penn na liderança da estatística dentro do Ultimate. E, mesmo em meio à pior fase de sua carreira, 'El Cucuy' aparentemente não cogita se aposentar tão cedo.

Nesta quarta-feira, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Ferguson deixou uma mensagem positiva para seus fãs e, através de uma 'hashtag', afastou a possibilidade de pendurar as luvas no curto prazo. A última vez em que o veterano teve seu braço erguido foi em junho de 2019, no UFC 238, quando derrotou Donald Cerrone por nocaute técnico.

"Amo meus fãs e apoiadores, vocês são todos do c***. Conheci muitos de vocês no sábado, durante o final de semana e nesta semana. Mantenham a fé, filhos da p***. Um pé na frente do outro, galera. Se lembrem do que eu disse, pessoal. Campeão. Não há sucesso sem luta. Não vou me aposentar, (fãs) casuais", escreveu 'El Cucuy', em sua conta no Instagram.