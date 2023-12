Sem mágoa! Scott Coker parabeniza ex-astro do Bellator por acerto com o UFC: "Sempre serei fã"

Em julho de 2023, Michael Page pegou parte da comunidade do MMA de surpresa ao revelar que estava sem contrato, ou seja, livre no mercado. A situação fez com que as principais companhias do esporte avaliassem uma possível contratação do inglês, inclusive o UFC, que acertou oficialmente com 'MVP', após meses de flerte, no último final de semana. Antigo presidente do Bellator, onde o atleta construiu sua carreira, Scott Coker parabenizou seu pupilo pela mudança de ares.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o dirigente rasgou elogios para Michael Page como atleta e destacou que ficará atento à estreia do inglês no Ultimate, programada para o UFC 299, no dia 9 de março, contra Kevin Holland. Enquanto presidente do Bellator, Coker trabalhou diretamente com 'MVP' durante nove temporadas.

"Eu sempre enxerguei o Michael Page como um dos mais versáteis, talentosos e eficazes artistas marciais que eu já promovi. Eu sempre serei um fã. Parabéns pelo seu novo contrato com o UFC. Estarei assistindo sua luta em Miami", escreveu o dirigente.