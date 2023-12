Leon Edwards classifica Colby Covington como 'covarde' por postura pré e pós-luta

Campeão dos meio-médios (77 kg) do Ultimate, Leon Edwards foi exigido ao máximo fora do octógono. Na coletiva de imprensa pré-UFC 296, realizada na última quinta-feira (14), em Las Vegas (EUA), o britânico sofreu com os ataques de Colby Covington, se descontrolou e precisou ser contido pela equipe de segurança. Dois dias depois, na luta, o atleta deixou a emoção de lado e venceu o rival de forma dominante. Mas 'Rocky' não esquece o episódio e trata o americano como um inimigo.

Na coletiva de imprensa pós-show, Edwards classificou Covington como 'covarde' por conta de sua postura pré e pós-luta. Na tentativa de abalar o britânico para o embate, 'Chaos' mencionou em seu 'trash talk' o falecido pai dele, que foi assassinado. Como resposta, 'Rocky' jogou uma garrafa de água no desafeto e tentou agredi-lo. Depois do duelo, o americano contestou o revés e minimizou as habilidades do carrasco. Portanto, mesmo com o triunfo, o britânico não perdoa o 'bad boy' e ressalta que sua conduta no MMA sem limites para promover confrontos e justificar derrotas é inaceitável.

"F***-se esse cara. Crianças deveriam ficar fora disso, pais assassinados definitivamente deveriam ficar fora. Não entendo como você usa isso como uma forma de vender uma luta. Acho que minha reação o surpreendeu um pouco. Os fãs se voltaram contra ele, a imprensa disse, 'O que você está fazendo?'. Ele é um covarde e sempre será. Mesmo quando perdeu, ele continuou dando desculpas, 'Oh, ganhei a luta'. Quando Usman o nocauteou e quebrou sua mandíbula, ele disse, 'É culpa do árbitro'. É sempre culpa de outra pessoa quando ele perde. Foi definitivamente uma das lutas mais emocionantes que já tive, no que diz respeito aos comentários que ele fez, mas tenho um ótimo sistema de apoio ao meu redor", declarou o lutador.