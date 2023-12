Dana White minimiza possibilidade de Makhachev lutar contra Leon Edwards no UFC

Tudo leva a crer que Islam Makhachev terá trabalho para transformar seu sonho de se tornar campeão duplo do Ultimate em realidade. No último sábado (16), em Las Vegas (EUA), o detentor do título do peso-leve (70 kg) foi uma das presenças ilustres no UFC 296, viu de perto Leon Edwards defender o cinturão dos meio-médios (77 kg) ao vencer Colby Covington e, nos bastidores, o desafiou. Contudo, Dana White indica ter outros planos para o russo.

O líder do UFC não esconde ter uma boa relação com Makhachev, porém deixa claro que sua intenção ainda é 'segurá-lo' no peso-leve. Vale pontuar que essa não foi a primeira vez que o campeão da categoria manifestou o desejo de se aventurar nos meio-médios para enfrentar Edwards, até porque já negou ter interesse em disputar revanches com Arman Tsarukyan e Charles Oliveira. Mas, para azar de Islam, o cartola voltou a minimizar a chance da superluta contra 'Rocky' acontecer na sequência.

"Nós não conversamos sobre lutas. Falamos sobre família e todo tipo de outras coisas, então, não sei. Eu gostaria que ele ficasse nos leves", declarou o cartola, na coletiva de imprensa pós-evento.