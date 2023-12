Leon Edwards confessa que esperava mais de Colby Covington em combate

Antes de atuar no UFC 296, Leon Edwards sofreu com o 'trash talk' pesado de Colby Covington. Contudo, na luta realizada no último sábado (16), em Las Vegas (EUA), o britânico justificou o status de campeão dos meio-médios (77 kg), ao vencer o rival por decisão unânime. Inclusive, 'Rocky' revelou que ficou surpreso durante o embate contra o americano.

Na coletiva de imprensa pós-evento, Edwards confessou que esperava enfrentar uma versão bem diferente de Covington. No octógono, o britânico foi senhor do combate, dominando o 'bad boy'. Sem atuar desde março de 2022, o americano se mostrou desconfortável no duelo, não conseguiu pressionar 'Rocky', muito menos causar danos e virou presa fácil. Portanto, Leon ressalta que 'Chaos' é o tipo de atleta que provoca mais do que luta.

"Eu estava esperando que ele avançasse, como normalmente faz, mas sinto que a pressão o atingiu. Ele entrou em uma concha e não saiu dela. Não foi uma das minhas melhores performances. Achei que seria uma luta bem mais ativa. Ele ficou com o pé atrás e pensei, 'O que esse cara está fazendo?'. Ele falou toda aquela m***. Pensei que ele iria aparecer e fazer mais. Mas ele já fez isso antes. Ele intensifica a luta e não aparece", declarou o campeão do UFC.