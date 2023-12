Kamaru Usman expressa interesse em realizar revanche com Khamzat Chimaev

Ao que parece, Kamaru Usman não engoliu a derrota em sua luta mais recente no UFC. Em outubro, em Abu Dhabi (EAU), o ex-campeão dos meio-médios (77 kg) perdeu para Khamzat Chimaev por decisão majoritária e tal resultado gerou discussão entre fãs e profissionais de MMA. Ciente de que o desfecho do duelo foi polêmico, o nigeriano expressou o interesse em enfrentar 'Borz' novamente.

Tanto que Kamaru compartilhou uma foto da encarada com Chimaev com o questionamento, 'Revanche?', via 'Stories' do 'Instagram', em publicação disponibilizada pela 'ESPN' americana (veja abaixo ou clique aqui). Com a saída de Paulo Costa, o veterano assumiu a luta contra o russo em cima da hora e, mesmo sem ter feito um camp completo e estreando no peso-médio (84 kg), quase surpreendeu. No primeiro round, o nigeriano foi dominado por 'Borz', mas equilibrou o combate nos assaltos seguintes. Inclusive, para muitos, o duelo entre os atletas deveria ter sido empate. Sendo assim, Kamaru defende a ideia de que pode vencer Khamzat com a preparação adequada.