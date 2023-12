Jake Paul anuncia parceria com equipe olímpica de boxe dos EUA; entenda

O impacto de Jake Paul no mundo do boxe pode ir além de seus confrontos no ringue. Ao menos é essa a intenção do youtuber com seu mais recente anúncio. Nesta terça-feira (19), o jovem de 26 revelou através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui) que fará uma parceria com a equipe olímpica norte-americana da modalidade, visando os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, a ser realizado entre os dias 26 de julho e 11 de agosto.

O youtuber destacou que treinará com os principais expoentes amadores da nobre arte de seu país, com o intuito de amplificar o canal e a popularidade dos pugilistas com seu alcance midiático. Com um cartel de 8-1 como profissional, Jake, ao que tudo indica, não deve competir por uma vaga nos Jogos Olímpicos, e sim apenas ajudar a divulgar a preparação da equipe norte-americana de olho no torneio.

"Estou honrado em fazer parceria com o 'USA Boxing' à medida que as Olimpíadas de Paris de 2024 se aproximam. Estarei treinando com a seleção olímpica em Colorado Springs neste inverno e acompanhando-os a Paris em julho para amplificar os melhores boxeadores amadores do nosso país. Meu compromisso com o boxe é muito mais do que minhas realizações no ringue. Estou determinado a fazer com que meu impacto fora do ringue seja maior do que qualquer coisa que faço dentro dele. Acredito que os Estados Unidos têm os melhores boxeadores. Vamos colocar isso à prova. Qualquer pessoa que trabalhe o suficiente para lutar pelo seu país na competição mais icônica tem o meu apoio. Equipe EUA, vamos! Vejo vocês em Paris", escreveu o influencer.