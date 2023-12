Empresária rebate declarações da equipe de Whittaker sobre desinteresse de Borrachinha

Depois de ver a novela com Khamzat Chimaev se estender sem um desfecho concreto, Paulo Costa viu uma nova oportunidade de mercado surgir no final de novembro com a sinalização de que Robert Whittaker estaria interessado em um combate. O convite foi prontamente aceito pelo brasileiro. Mas as negociações que aparentemente estavam encaminhadas ganharam uma polêmica, com a equipe do australiano alegando que Borrachinha estaria desinteressado no confronto. Empresária do atleta, Tamara Alves tratou de rebater as acusações e dar sua versão sobre o caso.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Tamara desmentiu as declarações que partiram do 'manager' do ex-campeão dos pesos-médios (84 kg). De acordo com a empresária e companheira de Borrachinha, teria partido dela inclusive, a sugestão para que Whittaker encarasse o brasileiro. Com o Ultimate aparentemente aprovando o duelo, a profissional destacou que deixou claro para a alta cúpula da liga que seu atleta estaria disponível para entrar em ação no primeiro trimestre de 2024 - e estaria aguardando um retorno da companhia.

"Achei de extrema importância vir aqui me pronunciar publicamente a respeito de algumas matérias que têm circulado com declarações do empresário do Whittaker e do Whittaker a respeito da possível luta do Paulo contra o Whittaker. Eles têm alegado que o Paulo não assinou o contrato dessa luta ou que não está interessado em lutar, ou que está brincando com essa luta. Quero deixar claro que tudo isso é mentira. Prezo muito pela minha reputação e também pela imagem do meu atleta. Um dos meus papéis é ter certeza que mentiras sobre meus atletas, tanto Paulo ou qualquer outro atleta que eu represente, não sejam veiculadas", destacou Tamara.