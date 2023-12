Colby Covington contesta derrota para Leon Edwards: "Me odeiam porque apoio Trump"

No último sábado (16), em Las Vegas (EUA), Colby Covington sofreu uma das derrotas mais duras de sua carreira. É bem verdade que o americano não foi nocauteado ou finalizado, mas acabou dominado por Leon Edwards, campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC, em sua terceira chance conquistar o título linear da categoria. Mesmo assim, o 'bad boy' não esconde sua insatisfação com o resultado.

Na coletiva de imprensa pós-show, Covington, sem atuar desde março de 2022, admitiu que poderia ter performado melhor no octógono, porém contestou a derrota. Ao final da luta, o americano perdeu para Edwards por decisão unânime dos juízes laterais (triplo 49-46). No entanto, na visão de 'Chaos', a vitória deveria ser sua por superar o britânico em três dos cinco rounds. Vale pontuar que, antes, o atleta reclamou que foi prejudicado pelo trio de profissionais na revanche contra Kamaru Usman, em 2021. Portanto, Colby ressalta que há uma má vontade de quem julga seus combates por ser fã e apoiador de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos.

"Eu classificaria meu desempenho como nota cinco de dez. Posso ficar sentado aqui o dia todo e dar desculpas. Foi uma questão de timing, porque eu estava fora. Me segurei muito na luta. Eu nem sinto que estava em uma luta. Parecia que eu estava no treino. Sou muito melhor do que isso. Achei que os rounds três, quatro e cinco foram meus. Pensei que tinha vencido e que fiz o suficiente, mas os juízes nunca me favorecem. Eles me odeiam porque eu apoio Trump e todos odeiam Trump neste prédio. A vida continua. Tenho 35 anos e o meu melhor ainda está por vir", declarou o lutador.