Borrachinha surpreende ao mencionar Conor McGregor como possível adversário

Registro de 'Borrachinha' no MMA

Paulo Costa, de 32 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no UFC. 'Borrachinha' iniciou sua trajetória no MMA em 2012 e estreou na organização em 2017. Nela, o mineiro, sexto colocado no ranking do peso-médio, realizou oito combates, venceu seis e perdeu duas vezes. Seus triunfos mais importantes foram sobre Johny Hendricks, Luke Rockhold, Uriah Hall e Yoel Romero.

Mc Gregor is a good fight at 185

- Paulo Costa ( Borrachinha ) (@BorrachinhaMMA) December 19, 2023