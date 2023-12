Lutador do UFC agradece rival por interromper golpes após nocaute: 'Teria me matado'

O desfecho mais impactante dos 12 combates disputados no UFC 296, no último sábado (16), em Las Vegas (EUA), foi o do confronto entre Bryce Mitchell e Josh Emmett. Escalado de última hora para suprir a ausência de Giga Chikadze, lesionado, o jovem norte-americano foi brutalmente nocauteado pelo compatriota. E, curiosamente, mesmo após ir à lona, 'Thug Nasty' aparentemente tem motivos para agradecer seu adversário na ocasião.

Depois de cair apagado ao receber um poderoso soco de Josh, ainda no primeiro round, Mitchell viu seu rival interromper a sequência de golpes e se afastar ao sentir que havia liquidado a fatura. A atitude foi exaltada pelo atleta, que admitiu que poderia, inclusive, ter vindo a óbito caso Emmett continuasse o atingindo já desacordado no solo. Mesmo com o 'fair play', os danos causados em 'Thug Nasty' assustaram o público presente na 'T-Mobile Arena', que vibrou após vê-lo, aos poucos, voltando a si dentro do octógono.

"Quero deixar todos cientes de que estou muito feliz com o Josh Emmett. Logo após que ele me nocauteou, ele poderia ter continuado com marretadas, e provavelmente teria me matado. Ele sequer deu seguimento a nada. Ele estava apenas feliz com seu nocaute e se afastou. E sou muito grato por isso. Lembrarei disso para sempre. Obrigado por não ter me batido mais, Josh. Deus te abençoe, irmão", destacou Mitchell, através de suas redes sociais.