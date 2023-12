Adeus? Sonnen cita "frustrações" e levanta possibilidade de aposentadoria de Colby

Aos 35 anos, Colby Covington alternou vitórias e derrotas em suas últimas seis lutas como profissional dentro do Ultimate. A instabilidade dos resultados fez com que o falastrão americano 'batesse na trave' em três oportunidades pelo cinturão linear dos meio-médios (77 kg) e visse o sonho de se tornar campeão indiscutível da categoria se afastar. Com tais frustrações na carreira, há quem pense que 'Chaos' pode encerrar sua trajetória no MMA e pendurar as luvas. Chael Sonnen é um destes.

Durante a transmissão da 'ESPN' americana pós UFC 296, o ex-lutador e agora comentarista relembrou alguns dos percalços pelos quais Colby passou para questionar que tipo de motivação o americano teria depois de ter sido derrotado pela terceira vez em uma luta pelo título, desta vez contra Leon Edwards, no 'main event' do card do último sábado (16), em Las Vegas (EUA).

"Amo a sugestão do Rakhmonov (como rival). Só não tenho certeza se Dana vai ao menos sugerir isso para Colby. O que me preocupo é: ele vai aceitar? Não sei onde está seu coração no momento. Subir a montanha tantas vezes como ele fez. A carreira do Colby é um enigma. Ele teve três lutas pelo título mundial, foi campeão interino e nunca perdeu (o cinturão), acordou um dia e não era mais o campeão interino. Ele lutou contra o campeão 'BMF', dominou e nunca se tornou o campeão 'BMF'. Acho que há algumas frustrações reais. Não sei se ele quer recomeçar, essa é a dura verdade. Não sei se veremos Colby novamente (lutando)", opinou Sonnen.