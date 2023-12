Whittaker questiona briga entre Strickland e Dricus no UFC 296: "Acho que foi encenado"

Além das 12 lutas disputadas no UFC 296 do último sábado (16), um embate entre dois atletas da liga roubou a cena na arquibancada da 'T-Mobile Arena', em Las Vegas (EUA). Próximos um do outro nos assentos da área VIP do ginásio, Sean Strickland e Dricus Du Plessis se estranharam e protagonizaram uma briga na arquibancada. Apesar da acalorada interação, há quem pense que a confusão não foi 100% natural. Aparentemente, Robert Whittaker encabeça tal grupo.

Durante recente participação no 'MMArcade Podcast', o ex-campeão peso-médio (84 kg) do UFC acusou a dupla de ter, de certa forma, encenado a briga. Na opinião de Whittaker, a forma com que os rivais chegaram às vias de fato, em sua visão, levantou suspeitas e pode ter sido usado como uma manobra para ajudar a promover o combate entre os dois.

"Eu acho que foi encenado, sendo sincero. Porque foi estranho. Foi estranha a forma que aconteceu. Vimos o jeito que o Strickland estava tipo: 'Afaste-se, por favor'. Faz sentido, mas aí ele pulou lá dentro no estilo WWE. A forma que ele estava socando, o jeito que ele estava tipo, não sei, dando socos falsos nas costas do Dricus. Talvez tenha sido apenas para o entretenimento e, nesse caso, você não pode dar nada (de crédito) a ele por isso. Não sei. Foi meio bobo. Ele é o campeão", opinou o atleta australiano.