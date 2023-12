Ring Girl do UFC, Camila Oliveira anuncia gravidez nas redes sociais

Time de ring girls desfalcado

Com a gravidez, naturalmente, Camila Oliveira deve demorar para voltar a atuar como ring girl do Ultimate. Já Brittney Palmer fez sua despedida da profissão no UFC 296, evento realizado no último sábado (16), em Las Vegas (EUA). Inclusive, a americana foi eleita a ring girl do ano no 'Oscar do MMA', cerimônia que aconteceu dois dias antes.

