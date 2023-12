Rakhmonov manda recado após vitória sobre Thompson no UFC 296: "Pronto para o title shot"

Shavkat Rakhmonov provou mais uma vez, no último sábado (16), que pode vir a ser o rosto da categoria dos meio-médios (77 kg) do Ultimate no curto prazo. Diante do ex-desafiante ao cinturão Stephen Thompson, no UFC 296, em Las Vegas (EUA), o atleta do Cazaquistão não deu brechas e finalizou o veterano no segundo assalto. Invicto no MMA e embalado dentro da liga, 'Nomad' destaca que se sente pronto para disputar o título com apenas 29 anos de idade.

Durante a coletiva de imprensa pós-show, Rakhmonov, dono da quinta colocação do ranking até 77 kg, projetou um eventual 'title shot' em sua próxima rodada diante do campeão Leon Edwards. O atleta cazaque também fez questão de exaltar, com a ajuda de um tradutor, o mais recente triunfo conquistado contra 'Wonderboy'.

"O tempo vai mostrar, mas eu estou definitivamente pronto para o title shot. Estou muito feliz em conseguir essa vitória. Essa foi uma luta muito importante para mim, e acredito que não foi importante só para mim, mas para minha equipe e meu país. Me preparei muito bem para essa luta, mas tive que ser paciente. Acredito que venci o primeiro round. Não estava apressando para acabar primeiro, mas consegui, eventualmente, então acho que foi uma boa luta", declarou Shavkat.