Rafael dos Anjos detona Paddy Pimblett após atuação no UFC 296: "Horrível"

Luta marcada

Apesar de aparentemente demonstrar interesse em medir forças com Pimblett no futuro, Rafael dos Anjos já possui compromisso agendado no Ultimate. No dia 9 de março de 2024, no UFC 299, com sede em Miami (EUA), o brasileiro de 39 anos enfrenta Mateusz Gamrot, número 6 do ranking entre os pesos-leves (70 kg).

The hype is real.

- Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) December 17, 2023

You guys didn't get the joke. Pimblett is terrible. I would beat this kid without a fight camp