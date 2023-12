Pimblett se mostra aberto a enfrentar Dos Anjos no UFC após provocação

O popular Paddy Pimblett segue se destacando no peso-leve (70 kg) do UFC e ampliando sua lista de possíveis grandes lutas a fazer. No último sábado (16), o britânico defendeu sua invencibilidade na companhia ao vencer Tony Ferguson por decisão unânime, conquistando assim o triunfo mais importante da carreira, e, de quebra, irritou Rafael dos Anjos. Ao tomar conhecimento da provocação feita pelo brasileiro, 'The Baddy' respondeu.

Após a luta, o ex-campeão do peso-leve classificou Pimblett como horrível e afirmou que o venceria até sem realizar um camp completo. A curiosidade é que Dos Anjos já tem compromisso marcado diante de Mateusz Gamrot, em duelo que ocorre em março. Justamente por isso, o britânico, na coletiva de imprensa pós-show, estranhou o ataque feito por 'RDA', mas, ao mesmo tempo, se mostrou aberto a enfrentá-lo no futuro. Apesar de ter sido detonado pelo veterano, 'The Baddy' ressalta que o admira, porém garante ser capaz de encará-lo de igual para igual.

"Sim (ao ser questionado se a luta lhe interessa). Ele é outra lenda, um ex-campeão, assim como Ferguson. RDA é muito bom. Ele está voltando para os leves? Por que diabos me mencionou então? Bastardo estúpido. Concentre-se em você, você tem uma luta. Eu não desrespeitaria RDA. Ele é um ex-campeão, uma futura lenda do esporte. Mas ele é outro que está ficando um pouco velho agora. Já tenho pessoas como RDA me mencionando, então não vai demorar muito para eu lutar contra alguém com um nome assim", declarou o lutador.