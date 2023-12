Norma Dumont desafia rival argentina para lutar no UFC em janeiro

Registro de Norma no MMA

Norma Dumont, de 33 anos, é uma das principais lutadoras do Brasil no MMA atual. Atualmente, a atleta se encontra na 12ª posição no ranking do peso-galo do UFC. A mineira iniciou sua trajetória no esporte em 2016 e estreou na companhia em 2020. Em sua carreira, 'The Immortal' venceu dez lutas e perdeu duas vezes. Seus principais triunfos foram sobre Aspen Ladd, Chelsea Chandler, Felicia Spencer e Karol Rosa.

