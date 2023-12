Mayra Sheetara promete conquista de cinturão para o Brasil no UFC 297: "Vou dar show"

Desde que passou a integrar o plantel de atletas do Ultimate, em 2018, Mayra Bueno Silva competiu em frente a um grande público apenas em uma oportunidade - justamente em sua estreia. Agora, cinco anos depois e com uma bagagem de nove lutas na empresa, a brasileira voltará a se apresentar em uma grande arena novamente, justo na principal luta de sua carreira, quando enfrenta Raquel Pennington pelo cinturão vago dos pesos-galos (61 kg). Motivada, 'Sheetara' prometeu conquistar o título para o Brasil no UFC 297, agendado para o dia 20 de janeiro e com sede em Toronto (CAN).

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Sheetara projetou um show em seu duelo contra a americana. Caso vença e conquiste o cinturão do peso-galo, a brasileira se tornaria a terceira campeã em posse de um título no país na atual conjuntura da liga - que já conta com Alexandre Pantoja e Alex Poatan como os soberanos das categorias dos pesos-moscas (57 kg) e meio-pesados (93 kg), respectivamente.

"Minha estreia no UFC, foi minha única luta que tive com público. Na minha casa, em São Paulo, onde estava todo mundo a meu favor (...) E em Toronto não vai ser diferente, estou louca para me reencontrar com o público, para dar um show ao público. Na hora que eu entrar naquela arena, prometo dar o meu melhor (...) Estou muito animada, prometo dar um show. A Raquel não veio hoje (promover a luta), mas espero que esteja no dia 20 em Toronto, que é o que preciso dela, para ela estar lá para o meu show (...) Peço e conto com a torcida de todos vocês, vou estar disputando o cinturão. Prometo dar o meu melhor e levar esse cinturão. 2024 é o nosso ano, vamos com tudo, levar o Brasil para o topo novamente", projetou Mayra.