Jon Jones parabeniza Edwards por vencer Covington e oferece presente de Natal

Jon Jones não escondeu a felicidade com o resultado da luta principal do UFC 296. No evento realizado no último sábado (16), em Las Vegas (EUA), Leon Edwards, campeão dos meio-médios (77 kg), dominou Colby Covington, vencendo por decisão unânime, e defendeu o cinturão pela segunda vez. Sendo assim, o dono do título linear do peso-pesado, que já havia escancarado sua torcida por 'Rocky', fez questão de lhe mandar uma mensagem.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Jones parabenizou Edwards pela vitória e até se ofereceu para lhe dar um valioso presente de Natal. E a postura do veterano não surpreende, já que o mesmo é rival de longa data do 'bad boy'. No passado, os atletas eram colegas de equipe no wrestling, mas, ao longo dos anos, a relação entre eles se deteriorou. Como se tornou alvo constante do 'trash talk' de Covington e reprovou o ataque feito por ele ao falecido pai do britânico, 'Bones' deu a entender que Leon fez 'um bem para o mundo' ao vencê-lo.

"Edwards, eu não poderia estar mais feliz por você. Como um campeão americano neste jogo, eu saúdo você. Foi realmente um trabalho bem feito. Me avise se posso te presentear com uma motocicleta ou algo para o Natal. Sinto que devo uma a você", escreveu o campeão do UFC em sua conta oficial no 'X'.