Garbrandt desafia Deiveson para lutar no UFC 300 e promete nocautear

Ex-campeão do peso-galo (61 kg) do UFC, Cody Garbrandt fechou 2023 com duas vitórias e disposto a manter a boa fase na temporada 2024. No último sábado (16), em Las Vegas (EUA), 'No Love' nocauteou Brian Kelleher no primeiro round e, empolgado, desafiou Deiveson Figueiredo, ainda no octógono. Inclusive, o americano reforçou seu desejo de enfrentar o atleta na coletiva de imprensa pós-show.

De acordo com Garbrandt, o possível duelo contra Deiveson tem tudo para ser empolgante e, justamente por isso, sugere que faça parte do UFC 300, evento especial da empresa, programado para acontecer possivelmente em abril. Vale pontuar que os atletas lutariam em 2020, pelo peso-mosca (57 kg), mas o americano lidou com problemas de saúde e saiu de cena. Agora, como o brasileiro subiu para o peso-galo, venceu sua estreia e assumiu a oitava posição no ranking, 'No Love', vivendo boa fase no MMA e desejando voltar a integrar o top-15, aproveitou para desafiá-lo. A confiança de Cody é tanta, que promete vencer o rival de forma brutal.

"Eu adoraria lutar contra Deiveson. Acho que seria uma grande luta, dois ex-campeões, ele está no peso-galo e é uma luta que deveria ter acontecido anos atrás. Fui retirado por causa da COVID-19 e o peso-mosca não é meu peso. Me sinto muito bem aqui e adoro essa luta. Conversei com Sean Shelby sobre isso e ele é totalmente a favor. O UFC 300 seria um card incrível para nos colocar. É algo que me empolga enfrentar um dos melhores moscas que chegou nos galos. Acho que essa é uma luta que Deiveson vai aceitar. Espero que Deiveson aceite e se prepare para ser nocauteado. Vou nocauteá-lo e ir direto para o topo", declarou o atleta.